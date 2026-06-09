Там, где оживают сказки - искренний праздник музыки и слова в Баку

В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел красочный музыкально-поэтический концерт "В гостях у сказки".

Программа объединила на одной сцене юных музыкантов и чтецов, а в зале собрала их педагогов, родителей и преданных ценителей искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт был организован совместными усилиями Гюнель Гаджиевой и Лалы Гасановой. Гюнель - джазовая и эстрадная певица, лауреат международных и республиканских конкурсов, преподаватель фортепиано в Детской музыкальной школе № 35 имени Георгия Шароева. Лала - педагог, руководитель детского литературного проекта "Gənc Şairlər", член Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей (WOW).

Перед началом программы организаторы выразили искреннюю благодарность директору Детской филармонии Саиде Тагизаде за поддержку проекта, а также поблагодарили всех гостей вечера за интерес к этому событию.

Творческая программа объединила 35 талантливых ребят - воспитанников детского литературного проекта "Gənc Şairlər" и учеников Гюнель Гаджиевой. В этот вечер со сцены звучали сольные вокальные номера, выступали ансамбли и фортепианные дуэты, а поэтические декламации сменялись яркими театральными сценками.

Праздничную и сказочную атмосферу вечера подчеркнули оригинальные костюмы юных артистов, примеривших на себя роли известных героев сказок и мультфильмов. Изюминкой программы стали театральные и музыкальные миниатюры по мотивам известных мультфильмов. Творческая фантазия и артистизм детей превратили концерт в полноценный музыкально-поэтический спектакль, подаривший гостям множество ярких впечатлений.

За активное участие в концертной программе юные артисты были награждены благодарственными сертификатами.

Проект несет важную миссию - на благотворительной основе развивать творческий потенциал детей и популяризировать классическое искусство.

Проект "В гостях у сказки" стал настоящим праздником, объединившим весь зал своей доброй атмосферой, ведь искреннее детское творчество способно творить чудеса. Этот вечер вновь напомнил о том, как важна для ребенка вера взрослых. Согретые нашей поддержкой сегодня, ростки юных талантов завтра обязательно вырастут и превратятся в новые большие звезды.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az