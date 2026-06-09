В отношении Царукяна возбудили уголовное дело

В Армении возбудили уголовное дело в отношении председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Генпрокуратура страны.

По данным ведомства, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В качестве меры пресечения оппозиционеру запрещен выезд за пределы страны.

Ранее сообщалось, что Царукян пытался сбежать из Армении.