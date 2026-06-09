https://news.day.az/world/1840381.html В отношении Царукяна возбудили уголовное дело В Армении возбудили уголовное дело в отношении председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Генпрокуратура страны. По данным ведомства, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В отношении Царукяна возбудили уголовное дело
В Армении возбудили уголовное дело в отношении председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Генпрокуратура страны.
По данным ведомства, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В качестве меры пресечения оппозиционеру запрещен выезд за пределы страны.
Ранее сообщалось, что Царукян пытался сбежать из Армении.
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