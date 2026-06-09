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В отношении Царукяна возбудили уголовное дело

В Армении возбудили уголовное дело в отношении председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Генпрокуратура страны. По данным ведомства, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.