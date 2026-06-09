где их искать в Азербайджане

В Азербайджане в районах Гобустана, Нахчывана и Малого Кавказа встречаются такие природные минералы, как кварц, аметист и агат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эти минералы сформировались в результате вулканических и метаморфических процессов, происходивших на протяжении миллионов лет, и являются частью природных богатств недр страны.

В отдельных случаях особые и редкие разновидности этих камней - прежде всего прозрачные кристаллы, а также образцы с яркой окраской и слоистой структурой - могут представлять коллекционную ценность и при продаже стоить определtнных денег.

Однако специалисты отмечают, что подавляющее большинство таких минералов являются обычными геологическими образцами, и их продажа по высокой цене возможна лишь в редких случаях.

Реальная стоимость камней зависит от их качества, редкости и профессиональной оценки.

Также подчеркивается, что добыча природных минералов и их продажа в коммерческих целях регулируются законодательством и находятся под контролем соответствующих органов.

В целом рыночная стоимость таких минералов варьируется в зависимости от их качества и характеристик: обычный кварц может стоить примерно от 1 до 50 манатов, агат - от 5 до 100 манатов, аметист - от 10 до 1000 манатов и даже выше. Однако такие цены, как правило, относятся к коллекционным и высококачественным образцам, тогда как большинство найденных камней имеют невысокую рыночную стоимость.