В Баку проходит Международный саммит по финансам и банковскому делу - ФОТО
В Баку проходит "Международный саммит по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств".
Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, саммит задуман как высокоуровневая площадка для ускорения интеграции финансовых систем региональных и тюркоязычных государств в глобальное финансовое пространство, передает Day.Az.
Мероприятие пройдет при поддержке Совета банковских ассоциаций тюркских государств (CBATS), Центрального банка Азербайджана, банковских ассоциаций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, Ассоциации финансистов Казахстана, а также других партнерских организаций.
Глобальным партнером саммита выступает Visa Inc.
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