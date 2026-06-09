В сеть слили фотографии нового складного смартфона Vivo

Компания Vivo начала официально раскрывать подробности о складном смартфоне Vivo X Fold6, а в интернете тем временем появились его фотографии, сделанные, предположительно, на этапе тестирования устройства. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по опубликованным снимкам, смартфон будет доступен в зеленом цвете и сохранит фирменный дизайн, во многом схожий с предыдущим поколением. Также Vivo показала внутренний экран новинки. По сравнению с Vivo X Fold5 дисплей получил более закругленные углы и, вероятно, более широкое соотношение сторон.

Производитель подтвердил, что Vivo X Fold6 станет первым складным смартфоном компании с новой оболочкой OriginOS 6 Fold. Она получит обновленный интерфейс Atomic Workbench для повышения удобства многозадачности, улучшенного ИИ-помощника и набор новых функций на базе искусственного интеллекта. По словам представителей Vivo, система позволит одновременно запускать несколько приложений и ИИ-сервисов.

Согласно последним слухам, Vivo X Fold6 оснастят 8-дюймовым внутренним экраном, внешним дисплеем диагональю 6,51 дюйма, процессором Dimensity 9500 и аккумулятором емкостью 6900 мА·ч.

Официальная презентация Vivo X Fold6 в Китае ожидается до конца текущего месяца.