Тим Кук ушел из Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук завершил презентацию WWDC 2026 эмоциональным обращением к аудитории, которое стало его последним выступлением в качестве главы компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Подводя итоги мероприятия, Кук назвал подобные конференции одними из главных моментов своей работы на посту CEO. По его словам, возможность представлять разработчикам новые инструменты и наблюдать за тем, как они используют технологии Apple для создания новых продуктов, обучения и получения уникального опыта, всегда напоминала ему о безграничности человеческого воображения.

"Одними из самых ярких моментов моего времени на посту генерального директора были такие события, как это, когда мы делились с вами новыми мощными инструментами. То, что вы создаете с их помощью, постоянно напоминает мне, что воображение не имеет границ", - заявил Кук.

Он также отметил, что для Apple всегда главным ориентиром оставалось создание продуктов, отвечающих потребностям людей, и выразил уверенность, что лучшие достижения компании еще впереди. В завершение выступления Кук поблагодарил аудиторию и назвал честью возможность руководить Apple.

Тим Кук возглавлял Apple с 2011 года, когда сменил на посту Стива Джобса. В сентябре его место займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус, который будет руководить компанией во время анонса нового поколения iPhone.