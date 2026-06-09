Автор: Акпер Гасанов

Состоявшаяся в Стамбуле 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии является очевидным и важным подтверждением устойчивости и перспективности одного из наиболее успешных региональных форматов сотрудничества на постсоветском пространстве. Ну а подписанная по итогам встречи декларация фиксирует не только текущие достижения, но и задает стратегическое направление дальнейшего развития трех стран, объединенных общим видением будущего Южного Кавказа как пространства стабильности, взаимовыгодного партнерства и экономического роста.

Ключевым элементом декларации стало подтверждение взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Этот пункт имеет особое значение в условиях сохраняющейся геополитической турбулентности и подчеркивает принципиальную основу взаимодействия трех государств. Однако не менее важным является и практическое наполнение сотрудничества, которое охватывает транспорт, энергетику и торговлю - сферы, определяющие экономическую архитектуру региона.

Очевидно, что энергетика остается краеугольным камнем трехстороннего взаимодействия. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор превратили Азербайджан, Турцию и Грузию в ключевых игроков на энергетической карте Евразии. Нефтепровод БТД стал первым крупным инфраструктурным проектом, позволившим диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов в обход традиционных направлений. Его реализация стала возможной благодаря политической воле и стратегическому мышлению лидеров трех стран, несмотря на значительный внешний скептицизм.

Особенно показательно, что на начальных этапах Европейский союз не в полной мере осознавал значимость этого проекта. Многие европейские эксперты рассматривали его как экономически рискованный и политически мотивированный. Однако со временем именно БТД стал одним из ключевых факторов энергетической безопасности Европы.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с Южным газовым коридором. Сегодня этот проект играет важнейшую роль в диверсификации газовых поставок в Европу, снижая зависимость от традиционных источников и обеспечивая устойчивость энергетических рынков. В условиях глобальных энергетических кризисов значение этих инфраструктурных решений только возрастает.

Если энергетика стала основой стратегического партнерства, то транспорт - его динамично развивающимся продолжением. Центральное место здесь занимает железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая фактически создала новый транспортный коридор, соединяющий Азию и Европу. При этом на этапе реализации проект БТК сталкивался с серьезными трудностями, включая недостаточную поддержку со стороны международных финансовых институтов и скептицизм со стороны Европейского союза.

Более того, проект нередко подвергался критике как избыточный и экономически сомнительный. Однако Азербайджан принял стратегическое решение взять на себя значительную часть финансирования, продемонстрировав тем самым не только экономическую мощь, но и политическую дальновидность. В итоге сегодня БТК является важнейшим элементом Срединного коридора - маршрута, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу.

В условиях изменения глобальных логистических цепочек значение этого коридора стремительно растет. Он обеспечивает более быстрые и безопасные перевозки, сокращая время доставки грузов между Востоком и Западом. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры способствует углублению региональной интеграции, стимулирует инвестиции и создает новые рабочие места. Это, в свою очередь, укрепляет экономическую устойчивость стран-участниц и повышает их конкурентоспособность на глобальном уровне.

Да, реализация проектов БТД и БТК уже изменила Южный Кавказ. Регион, который ранее ассоциировался преимущественно с конфликтами, постепенно превращается в важный транспортно-энергетический узел.

Эти проекты способствовали укреплению независимости стран региона, расширению их внешнеполитических возможностей и повышению их роли в международных отношениях.

Энергетические и транспортные проекты неизбежно приводят к росту торговли. Азербайджан, Турция и Грузия формируют единое экономическое пространство, в рамках которого упрощаются процедуры, снижаются издержки и создаются благоприятные условия для бизнеса. Рост товарооборота между тремя странами является прямым результатом их инфраструктурной интеграции. Более того, они выступают транзитным мостом между Европой и Азией, что значительно расширяет их экономические возможности. Важную роль здесь играют также развитие логистических хабов, портов и индустриальных зон.

Синергия в этих трех сферах - энергетике, транспорте и торговле - создает устойчивую модель развития, которая уже доказала свою эффективность. Это не просто набор отдельных проектов, а комплексная стратегия, направленная на долгосрочный экономический рост. Уже создана новая экономическая география, в которой Южный Кавказ занимает центральное место.

При этом в перспективе значение этих проектов будет только расти. Углубление сотрудничества, расширение транспортных маршрутов и увеличение объемов поставок энергоресурсов создают условия для устойчивого развития на десятилетия вперед. На этом фоне особое значение приобретают итоги парламентских выборов в Армении. Они открывают перед этой страной уникальную возможность пересмотреть свою региональную стратегию и воспользоваться преимуществами, которые дает участие в экономических инициативах Азербайджана, Турции и Грузии.

До настоящего времени Армения оставалась вне ключевых инфраструктурных проектов региона, что существенно ограничивало ее экономический потенциал. Однако текущая политическая конфигурация может создать предпосылки для изменения этой ситуации. Подключение Армении к региональным транспортным и торговым маршрутам способно дать мощный импульс ее экономике, обеспечить новые инвестиции и повысить уровень жизни населения. Более того, участие в совместных проектах может стать важным фактором укрепления мира и стабильности в регионе.

При этом трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии уже является примером успешной региональной интеграции, основанной на прагматизме, взаимной выгоде и стратегическом мышлении. Подписанная в Стамбуле декларация подтверждает приверженность сторон этому курсу и открывает новые горизонты для дальнейшего развития.