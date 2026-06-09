Азербайджанцы, пострадавшие в Азовском море, отправлены на Родину

19 граждан Азербайджана, являвшихся членами экипажей судов, пострадавших в результате атак беспилотников 5 июня в Азовском море, были отправлены на Родину.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Ожидается, что они прибудут в Азербайджан днем 9 июня.

"Кроме того, в ходе поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджова 1981 года рождения.

После завершения необходимых процедур тела четырех обнаруженных граждан Азербайджана, а также двое наших граждан, сопровождающих их в городе Ейск, в ближайшие дни будут отправлены на Родину", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря два грузовых судна "Натра" и "Циркон" подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В состав экипажей этих двух судов входили 25 граждан Азербайджана, пять из них погибли.

Ранее стало известно, что получившие ранения в Азовском море азербайджанцы выписаны из больницы.