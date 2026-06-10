https://news.day.az/world/1840415.html Вэнс прокомментировал ситуацию вокруг Ирана Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения по спорным вопросам уже на следующей неделе. Как передает Day.Az, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он добавил, что однако переговорный процесс также может затянуться на несколько месяцев.
Вэнс прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения по спорным вопросам уже на следующей неделе.
Как передает Day.Az, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он добавил, что однако переговорный процесс также может затянуться на несколько месяцев.
Вице-президент США выразил уверенность, что сделка будет заключена до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.
По словам Вэнса, существует возможность согласовать соглашение, которое будет отвечать экономическим интересам Соединённых Штатов.
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