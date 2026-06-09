Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Литвой

В Вильнюсе состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Литвы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а литовскую - заместитель министра иностранных дел Аудра Плепите.

В ходе консультаций широко обсуждалось текущее состояние политических отношений между Азербайджаном и Литвой, а также была подчеркнута важность продолжения взаимных визитов на различных уровнях. В рамках консультаций были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, научно-образовательной сферах. Одновременно была оценена перспектива сотрудничества в рамках стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по существующим планам расширения договорно-правовой базы. Было уделено внимание вопросам взаимной поддержки кандидатур в рамках международных организаций. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных восстановительных и реконструкционных работах и работе по устранению минной угрозы, проводимых на освобожденных территориях. Кроме того, обсуждались и другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе визита Ф. Рзаев также провел рабочие встречи с другими официальными лицами, принял участие в "круглых столах" в научно-исследовательском центре.