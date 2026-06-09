В Азербайджане пресекли сбыт наркотиков, ввезенных на параплане

В Азербайджане продолжаются мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, были задержаны ранее судимая 50-летняя Матанат Гаффарова и 25-летний Нурлан Городалов, который, по данным следствия, действовал с ней сообща.

При осмотре автомобиля Chevrolet, которым управлял Нурлан Городалов, сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 72 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также 5687 таблеток метадона.

Следствием установлено, что задержанные планировали организовать сбыт наркотиков, которые были незаконно ввезены в страну с использованием параплана.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении Матанат Гаффаровой и Нурлана Городалова избрана мера пресечения в виде ареста.