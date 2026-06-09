В некоторых частях Баку временно не будет газа

Завтра в некоторых частях Баку будет временно прекращена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-монтажных работ завтра с 10:00 и до завершения работ будет временно прекращена подача газа в поселках Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района, жилом комплексе MIDA Сураханского района, а также на проспекте Азадлыг и улицах М. Гашгая, А. Гасымзаде, С. Рустама, С. Зейналова, М. Рафили, М. Каверочкина, В. Плотникова, С. Аскеровой, С. Рагимова, Бакиханова, Э. Тагизаде и И. Гамидова Насиминского района.