https://news.day.az/unusual/1840278.html

Впечатляющие снимки Нила и Красного моря из космоса - ВИДЕО

В сети появились впечатляющие снимки, сделанные с орбиты Земли над территориями Судана, Египта и Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, на кадрах можно увидеть реку Нил, которая отчетливо выделяется на фоне окружающих пустынных ландшафтов, а также акваторию Красного моря, разделяющего Африку и Аравийский полуостров.