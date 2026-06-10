https://news.day.az/unusual/1840278.html Впечатляющие снимки Нила и Красного моря из космоса - ВИДЕО В сети появились впечатляющие снимки, сделанные с орбиты Земли над территориями Судана, Египта и Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, на кадрах можно увидеть реку Нил, которая отчетливо выделяется на фоне окружающих пустынных ландшафтов, а также акваторию Красного моря, разделяющего Африку и Аравийский полуостров.
Впечатляющие снимки Нила и Красного моря из космоса - ВИДЕО
В сети появились впечатляющие снимки, сделанные с орбиты Земли над территориями Судана, Египта и Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, на кадрах можно увидеть реку Нил, которая отчетливо выделяется на фоне окружающих пустынных ландшафтов, а также акваторию Красного моря, разделяющего Африку и Аравийский полуостров.
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