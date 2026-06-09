В некоторых частях двух районов Баку не будет света
Жители отдельных территорий Ясамальского и Низаминского районов Баку 9 июня временно останутся без электроснабжения.
Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения связаны с проведением ремонтных и ревизионных работ в трансформаторных пунктах на территории районных управлений энергоснабжения и сбыта.
В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 перебои с электроэнергией затронут улицу Захида Халилова, проспект Метбуат, территории вокруг детского сада №82, а также часть жилого комплекса MİDA.
В Низаминском районе в этот же период подача электроэнергии будет ограничена на улицах Ильхама Музаффароглу, Азера Манафова и на отдельных участках проспекта Гара Гараева.
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