В некоторых частях двух районов Баку не будет света

Жители отдельных территорий Ясамальского и Низаминского районов Баку 9 июня временно останутся без электроснабжения.

Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения связаны с проведением ремонтных и ревизионных работ в трансформаторных пунктах на территории районных управлений энергоснабжения и сбыта.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 перебои с электроэнергией затронут улицу Захида Халилова, проспект Метбуат, территории вокруг детского сада №82, а также часть жилого комплекса MİDA.

В Низаминском районе в этот же период подача электроэнергии будет ограничена на улицах Ильхама Музаффароглу, Азера Манафова и на отдельных участках проспекта Гара Гараева.