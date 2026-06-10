В SpaceX показали впечатляющий прогресс Starship

Компания SpaceX продолжает совершенствовать систему теплозащиты космического корабля Starship.

Как сообщает Day.Az, сравнение результатов 10-го, 11-го и 12-го испытательных полетов свидетельствует о значительном прогрессе в надежности конструкции при возвращении в атмосферу.

Как отмечают наблюдатели, версия Starship V3, использованная в ходе 12-го полета, продемонстрировала заметно лучшие показатели по сравнению с предыдущими модификациями. После входа в атмосферу корабль получил значительно меньше повреждений теплозащитных панелей.