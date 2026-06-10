https://news.day.az/hitech/1840274.html В SpaceX показали впечатляющий прогресс Starship - ВИДЕО Компания SpaceX продолжает совершенствовать систему теплозащиты космического корабля Starship. Как сообщает Day.Az, сравнение результатов 10-го, 11-го и 12-го испытательных полетов свидетельствует о значительном прогрессе в надежности конструкции при возвращении в атмосферу.
В SpaceX показали впечатляющий прогресс Starship - ВИДЕО
Компания SpaceX продолжает совершенствовать систему теплозащиты космического корабля Starship.
Как сообщает Day.Az, сравнение результатов 10-го, 11-го и 12-го испытательных полетов свидетельствует о значительном прогрессе в надежности конструкции при возвращении в атмосферу.
Как отмечают наблюдатели, версия Starship V3, использованная в ходе 12-го полета, продемонстрировала заметно лучшие показатели по сравнению с предыдущими модификациями. После входа в атмосферу корабль получил значительно меньше повреждений теплозащитных панелей.
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