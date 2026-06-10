Ценность в уникальности - Rolls-Royce Motor Cars представляет информацию о программе персонализации BESPOKE

2 июня 2026 года Rolls-Royce Motor Cars Baku провёл специальное мероприятие. Один из немногих выдающихся мастеров, прибывший из главного дома Rolls-Royce в Гудвуде, рассказал о своём ремесле и продемонстрировал уникальные возможности персонализации и индивидуализации автомобилей Rolls-Royce за пределами стандартного списка опций.

Программа Bespoke может включать вышитые на подголовниках инициалы клиента, уникальные цвета, особенности и целые тематические концепции - каждый заказ клиента отражает знаковые события и моменты жизни, места и людей. В этом смысле Rolls-Royce представляет собой чистый холст, что делает процесс заказа по-настоящему значимым для клиента.

Специалист по интерьерным поверхностям из Гудвуда Илайда Озалтан представила своё мастерство и рассказала о творческом подходе, необходимом для воплощения желаний клиентов в реальность. Одним из последних шедевров, в создании которого она принимала участие, стала коллекция Phantom Centenary Collection, представленная в 2025 году.

Команда дизайнеров Bespoke потратила более года на изучение богатой истории автомобиля, чтобы раскрыть истории, сформировавшие его легенду. В результате исследования было определено 77 мотивов, отражающих ключевые моменты в развитии Phantom.

Phantom Centenary является самой сложной и наиболее амбициозной с технологической точки зрения коллекцией Private Collection на сегодняшний день. Её создание заняло три года и стало результатом более чем 40 000 часов совместной работы коллектива Bespoke. В рамках этого проекта были использованы новые техники для объединения металла, дерева, краски, ткани, кожи и вышивки.

Озалтан руководила созданием одной из самых сложных работ по дереву Rolls-Royce, представленных в шоуруме, а также продемонстрировала три "первых достижения" Rolls-Royce: 3D-маркетри, 3D-многослойное нанесение чернил (ink layering) и применение 24-каратного листового золота.

Программа Bespoke является ключевой частью бизнеса Rolls-Royce Motor Cars Baku. Все автомобили, передаваемые клиентам в регионе, обладают той или иной особенностью Bespoke. Привлекательность программы также была отмечена вручением дилеру награды "European Bespoke Dealer of the Year" в начале этого года. Эта награда была присуждена за выдающиеся бизнес-показатели среди 23 дилеров Rolls-Royce в европейском регионе (Великобритания, Европа и Центральная Азия).

Вице-президент Improtex Motors Вугар Алекперов во время мероприятия отметил:

"Я чрезвычайно горжусь тем, что в начале этого года наша команда была удостоена награды "European Bespoke Dealer 2025". Это подчёркивает, что персонализация и индивидуальный подход имеют ключевое значение для наших уважаемых клиентов. В основе нашей философии всегда лежит эксклюзивность бизнеса и сохранение исключительной редкости автомобилей Rolls-Royce".

Франк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars по Центральной и Восточной Европе, а также Центральной Азии, подчеркнул во время мероприятия:

"Каждый автомобиль Bespoke является уникальным выражением видения своего владельца, позволяя ему наслаждаться исключительным и глубоко персонализированным опытом, который открывает владение Rolls-Royce", - и добавил: "сегодня здесь представилась особая возможность поделиться не только тем, что мы создаём, но и тем, как именно мы это создаём".

После мероприятия, проведённого в Баку, аналогичная презентация Bespoke была организована и в городе Ташкент. Это мероприятие также прошло при поддержке Rolls-Royce Motor Cars Baku и подчеркнуло приверженность дилера укреплению и поддержанию прочных отношений с клиентами по всему Закавказью и Центральной Азии.

Фундаментальная философия бизнеса Rolls-Royce основана на индивидуальном и значимом клиентском опыте. Как люксовый бренд, компания стремится соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их - создавая не просто "лучший автомобиль в мире", а автомобиль, который наиболее полно отражает личность своего владельца.

https://youtu.be/j-Io9OJD1A0?si=B6yeDDd7MjHHEfec