День идеален для таких решений

Cегодня в гороскопе на первый план выйдут такие черты, как решительность и резкость, так что вероятность перегнуть палку в общении велика как никогда. В такой день лучше действовать по формуле: "Семь раз отмерь...". В противном случае, жесткость и упорство, которые предполагают звезды, могут обернуться для вас большим количеством конфликтов с окружающими. Впрочем, в любом случае, рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Cегодня Овен не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он - сама дипломатичность, сегодня на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Овна лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Овен будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Телец

Сегодня Телец будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Телец способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Тельцу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Близнецы

Cегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Близнецам просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа их не склоняют: их обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Близнецам сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Рак

Сегодня Рак способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Раку в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Лев

Сегодня Лев может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Лев сегодня просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Льву следует помнить о том, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Дева

Cегодня Дева будет настроена на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Дева готова в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял ее любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против нее коварные планы - Дева сегодня не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, она будет беспощадна. Плохо только, что в кругу друзей и семьи ее обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выкл".

Весы

Сегодня Весы будут настоящими максималистами! Им захочется определённости во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Весы будут легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Весам следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

Скорпион

Cегодня Скорпиону необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Скорпиона честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Скорпион поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Стрелец

Если в последнее время Стрелец выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому - настолько резким и категоричным Стрелец сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Стрелец может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Козерог

Сегодня Козерог способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Козерог будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Козерог может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Водолей

Сегодня Водолей рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Рыбы

Сегодня ситуация потребует от Рыб решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Рыб хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Рыбам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.