Фонду развития бизнеса Азербайджана переданы новые полномочия

Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию механизмов предоставления гарантий и субсидирования процентных ставок по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства, и о внесении изменений в ряд указов главы государства в связи с этим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ,

согласно указу, полномочия Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда по предоставлению гарантий по кредитам, получаемым предпринимателями в манатах, и субсидированию начисленных по этим кредитам процентов переданы ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" при министерстве экономики.

Фонд должен обеспечить в соответствии с действующими нормативными правовыми актами полное завершение реализации своих прав и исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным по кредитам, полученным предпринимателями в манатах, а также по процентным субсидиям, начисленным по этим кредитам, до даты вступления в силу настоящего указа.

Предусмотренные в указе механизмы гарантий и субсидирования процентных ставок на начальном этапе будут применяться в качестве пилотного проекта до 31 декабря 2030 года на всей территории страны, за исключением города Баку и Абшеронского района.

В рамках данных механизмов верхний предел годовой процентной ставки по кредитам, предоставляемым уполномоченными организациями субъектам предпринимательства, установлен на уровне 13 процентов, при этом 50 процентов от начисленной годовой процентной ставки по предоставленным кредитам будет субсидироваться за счет средств государственного бюджета.

До тех пор, пока деятельность информационной системы "Электронный кредит и гарантия" не охватит остальные территории страны, за исключением города Баку и Абшеронского района, применение механизмов гарантий и субсидирования будет осуществляться как в электронном формате, так и путем приема и исполнения документов в бумажной форме.