Азербайджан определит будущее региона на десятилетия вперед

Парламентские выборы, состоявшиеся в Армении, без преувеличения можно назвать историческими. Об их судьбоносном характере говорили все - как сторонники действующей власти, так и ее противники. Впервые за многие годы армянское общество голосовало не столько за партии и политических лидеров, сколько за два принципиально разных сценария будущего своей страны.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook профессор политологии Международного университета "Хазар" Рамиз Юнус.

Рамиз Юнус написал:

По сути, главный вопрос этих выборов сводился к простому и одновременно судьбоносному выбору: мир или конфронтация? Мир с Азербайджаном, а в перспективе и нормализация отношений с Турцией, либо сохранение политики взаимной вражды и надежд на реванш.

Результаты голосования показали сложную и противоречивую картину. Значительная часть армянского общества поддержала курс действующей власти, которая после поражения во Второй Карабахской войне была вынуждена признать новую политическую реальность Южного Кавказа. Но столь же значительная часть населения по-прежнему остается заложником старых представлений, сформировавшихся еще в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Именно поэтому эти выборы стали не завершением политического выбора Армении, а лишь его первым этапом.

Многие наблюдатели связывали результаты голосования с дальнейшей судьбой армяно-азербайджанского мирного процесса. И для этого были серьезные основания. После того, как текст мирного соглашения был согласован и парафирован сторонами, возник вопрос политической готовности Армении довести этот процесс до логического завершения.

Первое препятствие было связано с итогами выборов. Теперь этот вопрос решен.

Однако остается второе и главное препятствие - Конституция Армении.

На протяжении тридцати пяти лет армянская государственность строилась на политических и правовых конструкциях, возникших в эпоху распада Советского Союза. Именно тогда в основу национальной идеологии были заложены положения, которые многие годы служили обоснованием территориальных претензий к Азербайджану.

Сегодня ситуация изменилась кардинально.

После Второй Карабахской войны и последующих событий вопрос территориального статуса Карабаха окончательно закрыт. Международно признанная территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Политическая реальность Южного Кавказа стала иной.

Однако правовые и идеологические конструкции прошлого продолжают сохраняться. Поэтому вопрос изменения Конституции Армении перестал быть исключительно внутренним делом этой страны. Он стал ключевым элементом региональной безопасности и главным тестом на искренность намерений армянской политической элиты двигаться к миру.

Фактически выборы стали своеобразным предварительным референдумом по этому вопросу. Победа сторонников нынешнего курса означает готовность значительной части армянского общества признать новую реальность. Но она не означает окончательной победы сторонников мира. Армянское общество по-прежнему остается глубоко расколотым.

Подобные исторические ситуации уже неоднократно возникали в мировой политике.

После окончания Первой мировой войны Германия также оказалась перед выбором: принять новую реальность или посвятить себя реваншу. На протяжении многих лет немецкое общество жило мифом о временном характере поражения и ожиданием благоприятного момента для пересмотра итогов войны. В конечном итоге именно реваншизм стал одной из главных причин крупнейшей катастрофы XX века.

История Европы убедительно показывает: ни один конфликт не заканчивается в момент подписания перемирия. Он заканчивается лишь тогда, когда общество внутренне принимает новую реальность. После Второй мировой войны Германия и Франция сделали выбор в пользу примирения и сотрудничества. Именно поэтому бывшие противники стали фундаментом будущего европейского проекта.

Но были и другие примеры.

На Балканах националистические мифы десятилетиями сохранялись в общественном сознании даже после окончания войн. В результате каждое новое поколение получало в наследство не мир, а память о необходимости будущего реванша.

Сегодня Армения находится именно на таком историческом перекрестке.

Вопрос заключается не в том, подписан будет мирный договор или нет. Рано или поздно он будет подписан. Вопрос заключается в другом: станет ли этот мир началом новой эпохи или всего лишь временной паузой перед очередным витком конфронтации.

Опыт мировой истории показывает, что реваншизм никогда не приносил народам процветания. Он приносил лишь новые войны, новые потери и новые трагедии. Поэтому главный вызов для Армении сегодня состоит не в отношениях с Азербайджаном. Главный вызов заключается в способности победить собственные политические иллюзии. Ни одна нация не может построить успешное будущее, если значительная часть ее политического класса продолжает жить прошлым. Реваншизм может быть удобной политической технологией, но он никогда не был успешной государственной стратегией.

С одной стороны находятся те, кто понимает, что эпоха территориальных конфликтов завершилась и что будущее Армении зависит от открытия коммуникаций, регионального сотрудничества и нормализации отношений с соседями. С другой стороны остаются политические силы и общественные группы, продолжающие жить категориями прошлого столетия. Для них поражение в войне не стало поводом для переосмысления прежней политики. Напротив, они продолжают искать виноватых и надеяться на изменение международной конъюнктуры.

Именно здесь возникает главный вопрос. Если мир действительно является осознанным выбором армянского общества, готово ли это общество подтвердить свой выбор на практике? Готово ли оно отказаться от политических и правовых установок, которые десятилетиями подпитывали конфликт? Готово ли оно поддержать изменения в Конституции, без которых невозможно окончательное подписание мирного договора?

Ответ на этот вопрос станет главным политическим событием ближайших лет.

Сегодня сами армянские эксперты признают, что ни Соединенные Штаты, ни Европа, ни Россия не обладают таким влиянием на общественное мнение Армении, каким обладает Азербайджан. В Ереване внимательно следят за каждым заявлением официального Баку, за каждым выступлением Президента Азербайджана, за каждой политической инициативой. Причина проста. Именно Азербайджан является главным участником процесса, который определит будущее региона на десятилетия вперед. Поэтому азербайджанское общество имеет полное право открыто и честно говорить армянскому обществу то, что по понятным дипломатическим причинам не всегда могут сказать официальные лица.

Главный посыл предельно ясен. Никто не требует от Армении капитуляции. Никто не требует отказа от ее суверенитета. Но если армянское государство действительно стремится к миру, оно должно устранить политические и правовые противоречия, которые делают этот мир уязвимым уже в момент его подписания.

История редко предоставляет народам второй шанс. Сегодня такой шанс у Армении существует. Его появление стало результатом новой геополитической реальности, сложившейся после завершения многолетнего конфликта. Но ни одно окно возможностей не остается открытым вечно. История редко прощает народам упущенные возможности.

В 1919 году многие европейские политики были убеждены, что Версальский мир окончательно решил германский вопрос. Спустя двадцать лет Европа получила новую мировую войну. В 1991 году многие полагали, что конфликты, возникшие после распада Советского Союза, будут быстро урегулированы политическими средствами. Однако Южный Кавказ, Балканы и ряд других регионов доказали обратное.

Сегодня Южный Кавказ получил шанс закрыть один из самых продолжительных конфликтов постсоветского пространства. Но успех зависит не только от подписей под договором. Он зависит от готовности обществ отказаться от политических доктрин прошлого и признать новую историческую реальность.

Именно поэтому вопрос изменения Конституции Армении имеет не юридическое, а историческое значение. Речь идет не о тексте документа. Речь идет о выборе между будущим и прошлым. Международная обстановка меняется стремительно. Меняются правительства, президенты, союзы и приоритеты великих держав. То, что возможно сегодня, завтра может оказаться невозможным.

Именно поэтому нынешний момент имеет по-настоящему историческое значение.

Армения стоит перед выбором не между Востоком и Западом, не между Россией и Европой, не между различными политическими партиями. Она стоит перед выбором между прошлым и будущим. Между политикой исторических обид и политикой национального развития. Между реваншизмом и миром. Выборы стали первым шагом. Но настоящий экзамен еще впереди.

Именно поэтому победа Пашиняна еще не означает победу мира. Она означает лишь то, что Армения получила возможность сделать последний и самый трудный шаг. Вопрос лишь в том, хватит ли у нее политической воли воспользоваться этим шансом.

Как предупреждал философ Джордж Сантаяна: "Те, кто не помнит прошлого, обречены повторять его".

Для Армении сегодня важно помнить прошлое не для того, чтобы жить им, а для того, чтобы наконец перестать становиться его заложником.