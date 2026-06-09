NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило состав экипажа миссии Artemis III, запуск которой ожидается в конце 2027 года.
Как сообщает Day.Az, целью миссии станет проверка возможности космического корабля Orion, разработанного NASA, осуществлять встречу и стыковку на низкой околоземной орбите с космическим кораблем Starship компании SpaceX и/или аппаратом Blue Moon компании Blue Origin.
В состав экипажа вошли:
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командир миссии - Рэнди Бресник;
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пилот - Лука Пармитано (Италия), представляющий Европейское космическое агентство (ESA);
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специалист миссии 1 - Фрэнк Рубио;
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специалист миссии 2 - Андре Дуглас.
Программа Artemis направлена на развитие пилотируемых космических полетов и подготовку к дальнейшему освоению Луны и космического пространства за ее пределами.
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