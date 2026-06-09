В Азербайджане предложили создать Инновационный центр финансового сектора

В рамках проходящего в Баку Международного финансового и банковского саммита предложено создать Инновационный центр с целью расширения инноваций в финансово-банковском секторе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на мероприятии заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

По его словам, для ускорения цифровой трансформации в Азербайджане, превращения страны в инновационный центр и повышения ее роли в глобальной финансовой интеграции с тюркскими государствами необходимо реализовать ряд важных реформ.

З.Нуриев отметил, что принятие закона о цифровых банках в продолжение реформ, проводимых в банковской системе, внесет значительный вклад в расширение интеграционных связей в сфере финансово-банковской системы региона, переход банковско-клиентских отношений на полностью цифровую платформу и формирование Азербайджана как "инновационного хаба".

Он подчеркнул, что реализуемые реформы должны сопровождаться созданием Инновационного центра, который сыграет важную роль в стимулировании внедрения инноваций в экосистеме и определении основных направлений. Президент АБА добавил, что предлагается создать данный центр при Центральном банке.

З.Нуриев также сообщил, что в продолжение внедрения инновационных решений, с целью осуществления цифровых платежей в более удобной и эффективной форме, в Системе мгновенных платежей должны быть созданы возможности для цифровых платежей на основе технологии NFC.