МЧС приостановило деятельность мебельного цеха в Баку - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность мебельного цеха.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в мебельном цехе, расположенном на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе, был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая эксплуатация объекта могла привести к тому, что возможный пожар в любой момент быстро распространился бы и повлек за собой тяжелые последствия.
Учитывая выявленные грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности мебельного цеха, расположенного на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе. Копия решения была вручена представителю объекта.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре