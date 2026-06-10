МЧС приостановило деятельность мебельного цеха в Баку

В Баку приостановлена деятельность мебельного цеха.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в мебельном цехе, расположенном на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе, был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая эксплуатация объекта могла привести к тому, что возможный пожар в любой момент быстро распространился бы и повлек за собой тяжелые последствия.

Учитывая выявленные грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности мебельного цеха, расположенного на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе. Копия решения была вручена представителю объекта.