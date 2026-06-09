Visa анонсировала следующий шаг в развитии безналичных платежей в Азербайджане

Click to Pay и passkey станут следующим этапом развития цифровых платежей в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом заявил старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend c мероприятия.

По его словам, технология Click to Pay, основанная на EMV-стандарте, обеспечивает хранение данных карт и проведение транзакций "в одно касание" и уже стала глобальным трендом, охватывающим не отдельные страны, а весь мир.

Он отметил, что около 10 банков Азербайджана успешно завершили эмиссионную часть внедрения данной технологии.

"Следующим этапом развития, как было отмечено, станет внедрение passkey-технологий, позволяющих подтверждать платежи с использованием биометрической аутентификации, включая отпечаток пальца и распознавание лица.

B электронной коммерции наблюдается рост использования токенизированных операций. За последние 12 месяцев азербайджанские держатели карт увеличили количество трансграничных операций примерно в 1,5 раза, а внутренних операций - почти в 2,5 раза", - сказал он.

Н.Гаджиев также отметил, что развитие Click to Pay и passkey связано с формированием нового этапа цифровой коммерции, включая переход к модели agent-centric commerce.

По его словам, согласно исследованиям, 58% пользователей готовы делегировать агентам сравнение цен, 55% - поиск специальных предложений, а 38% - полный процесс совершения покупок.