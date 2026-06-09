Visa и НОК Азербайджана договорились о сотрудничестве

В Баку в рамках двухдневного международного мероприятия "Международный финансово-банковский саммит 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств" подписан меморандум между VISA и Национальным Олимпийским комитетом Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась на специальной сессии, проведенной в рамках саммита.

Основной целью меморандума является развитие цифровых платежных решений, внедрение инновационных финансовых технологий в сфере спорта, а также расширение сотрудничества по международным проектам.

Отметим, что мероприятие "Международный финансово-банковский саммит 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств" проводится при участии представителей финансового сектора, международных организаций и государственных учреждений.