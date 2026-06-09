Расходы на ядерное оружие достигли рекордной отметки

В 2025 году государства потратили на свои ядерные арсеналы дополнительно 16,8 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по последнему докладу Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), опубликованному во вторник, глобальные расходы на ядерное оружие в прошлом году достигли рекордного уровня в 119 миллиардов долларов.

Девять стран мира, обладающих ядерным оружием, потратили на свои арсеналы в 2025 году на 16,8 млрд долларов больше, чем в предыдущем году.

По оценкам ICAN, США потратили 69,2 млрд долларов, что на 12,6 млрд долларов больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.

Китай занял второе место по объему расходов, потратив около 13,5 млрд долларов, за ним следуют Великобритания с 12,6 млрд долларов, Россия с 9,5 млрд долларов и Франция с 7,7 млрд долларов.

По данным ICAN, за последние пять лет государства, обладающие ядерным оружием, потратили в общей сложности 471 миллиард долларов, и все они планируют сохранить свои арсеналы еще на несколько десятилетий.

"Эти непомерные расходы происходят в то время, когда страны значительно сокращают свои инвестиции в глобальные общественные блага", - говорится в резюме, сопровождающем доклад ICAN.

"Независимо от того, отказываются ли они от соглашений по адаптации к изменению климата или не вносят свою справедливую долю средств для предотвращения войны посредством многосторонней дипломатии, эти колоссальные расходы на ядерное оружие демонстрируют готовность исследовать, разрабатывать, финансировать и создавать инструменты для уничтожения человечества, а не для его спасения".

Этот доклад появился всего через день после того, как Стокгольмский международный институт исследований проблем мира предупредил, что ядерные государства "оттесняют" и "отказываются" от обязательств по ядерному разоружению в пользу модернизации и наращивания своих арсеналов.

По оценкам, девять ядерных держав обладают в общей сложности более чем 12 000 боеголовками, причем подавляющее большинство из них находится на территории США и России, пишет Al Jazeera.