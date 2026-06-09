Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном

Сегодня сборная Азербайджана по футболу U20 проведет товарищеский матч в Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда, находящаяся на учебно-тренировочных сборах, встретится со сборной Пакистана.

Игрой против Пакистана молодежная команда начнет новый этап под руководством португальского специалиста Руя Жорже.

Матч пройдет на Габалинском городском стадионе и начнется в 17:30.