https://news.day.az/sport/1840273.html Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном Сегодня сборная Азербайджана по футболу U20 проведет товарищеский матч в Габале. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда, находящаяся на учебно-тренировочных сборах, встретится со сборной Пакистана. Игрой против Пакистана молодежная команда начнет новый этап под руководством португальского специалиста Руя Жорже.
Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном
Сегодня сборная Азербайджана по футболу U20 проведет товарищеский матч в Габале.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда, находящаяся на учебно-тренировочных сборах, встретится со сборной Пакистана.
Игрой против Пакистана молодежная команда начнет новый этап под руководством португальского специалиста Руя Жорже.
Матч пройдет на Габалинском городском стадионе и начнется в 17:30.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре