В социальных сетях все чаще звучат предложения использовать морской транспорт для решения проблемы пробок в Баку. В частности, предлагается организовать пассажирские перевозки между различными районами столицы по морю.

Насколько реалистична такая модель для Баку?

Как передает Day.Az, эколог Горхмаз Ибрагимли в комментарии Milli.Az заявил, что идея использования морского транспорта для решения проблемы заторов в Баку не соответствует реальным условиям.

По его словам, сравнивать Баку и Стамбул с точки зрения морской навигации некорректно. Эколог отметил, что Каспийское море является замкнутым водоемом, поэтому уровень воды и состояние прибрежной зоны постоянно меняются.

"Сейчас на Каспии наблюдается период снижения уровня воды. В таких условиях создание инфраструктуры для морского транспорта за счет крупных инвестиций было бы экономически нецелесообразным", - сказал он.

По мнению Ибрагимли, реализация масштабных проектов по перевозке пассажиров морским путем по направлениям вроде Байыл - Ахмедлы не решит проблему пробок.

Эколог подчеркнул, что в Турции и других странах системы морского транспорта формировались на протяжении столетий и развивались на базе уже существующей инфраструктуры. В Азербайджане такой основы, по его словам, нет.

Говоря о путях снижения транспортной нагрузки в Баку, Ибрагимли отметил, что главным решением должно стать уменьшение концентрации населения и учреждений в столице. Он предложил перенести часть университетов, министерств и государственных структур, не привязанных к Баку, в регионы.

"Необходимо повышать уровень информированности населения и снижать степень централизации города. Например, размещение некоторых вузов и государственных учреждений в регионах может также способствовать развитию этих территорий", - добавил он.