Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке

Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, данное заявление последовало после того, как США объявили о намерении нанести ответные удары по Ирану в связи со сбитием накануне американского вертолета.

Сообщается, что взрывы были слышны в иранских городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешм.