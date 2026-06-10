https://news.day.az/world/1840417.html Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке - ВИДЕО Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Согласно информации, данное заявление последовало после того, как США объявили о намерении нанести ответные удары по Ирану в связи со сбитием накануне американского вертолета.
Сообщается, что взрывы были слышны в иранских городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешм.
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