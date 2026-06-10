https://news.day.az/society/1840435.html В Азербайджане утвердили список служебных парковок для госструктур В Азербайджане утвержден "Список государственных органов (учреждений), для которых организуются служебные парковочные места, количество выделяемых им мест и адреса парковок". Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В Азербайджане утвердили список служебных парковок для госструктур
В Азербайджане утвержден "Список государственных органов (учреждений), для которых организуются служебные парковочные места, количество выделяемых им мест и адреса парковок".
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Кабинет министров опубликовал адреса всех служебных парковок для государственных ведомств.
Полный список доступен по ссылке.
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