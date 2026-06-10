В Азербайджане утвердили список служебных парковок для госструктур

В Азербайджане утвержден "Список государственных органов (учреждений), для которых организуются служебные парковочные места, количество выделяемых им мест и адреса парковок".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Кабинет министров опубликовал адреса всех служебных парковок для государственных ведомств. 

Полный список доступен по ссылке.