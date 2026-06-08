Стало известно, когда будут объявлены окончательные итоги выборов в Армении

Итоги состоявшихся в Армении парламентских выборов будут объявлены 14 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян.

"Пересчёт результатов и внесение необходимых корректировок будут продолжаться до пятницы. После этого будут рассмотрены жалобы и заявления. Окончательные итоги выборов будут объявлены 14 июня", - сказал он.