https://news.day.az/world/1840181.html Стало известно, когда будут объявлены окончательные итоги выборов в Армении Итоги состоявшихся в Армении парламентских выборов будут объявлены 14 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян. "Пересчёт результатов и внесение необходимых корректировок будут продолжаться до пятницы.
Стало известно, когда будут объявлены окончательные итоги выборов в Армении
Итоги состоявшихся в Армении парламентских выборов будут объявлены 14 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян.
"Пересчёт результатов и внесение необходимых корректировок будут продолжаться до пятницы. После этого будут рассмотрены жалобы и заявления. Окончательные итоги выборов будут объявлены 14 июня", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре