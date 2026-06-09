В Баку установили личность женщины, которая легла на капот автомобиля

В Насиминском районе Баку сотрудники полиции установили личность женщины, которая вела себя неадекватно на проезжей части.

Как сообщает Day.Az, в ходе проведенного расследования выяснилось, что женщина 1981 года рождения состоит на учете в связи с психическим состоянием здоровья и, оставшись без присмотра родственников, вышла на автомобильную дорогу.

С учетом состояния ее здоровья принимаются необходимые меры для помещения женщины под наблюдение в специализированное медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что в Баку женщина перекрыла дорогу и легла на капот автомобиля.