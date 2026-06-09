https://news.day.az/society/1840339.html В Баку установили личность женщины, которая легла на капот автомобиля В Насиминском районе Баку сотрудники полиции установили личность женщины, которая вела себя неадекватно на проезжей части.
В Баку установили личность женщины, которая легла на капот автомобиля
В Насиминском районе Баку сотрудники полиции установили личность женщины, которая вела себя неадекватно на проезжей части.
Как сообщает Day.Az, в ходе проведенного расследования выяснилось, что женщина 1981 года рождения состоит на учете в связи с психическим состоянием здоровья и, оставшись без присмотра родственников, вышла на автомобильную дорогу.
С учетом состояния ее здоровья принимаются необходимые меры для помещения женщины под наблюдение в специализированное медицинское учреждение.
Ранее мы сообщали, что в Баку женщина перекрыла дорогу и легла на капот автомобиля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре