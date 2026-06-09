Боливию охватила бессрочная всеобщая забастовка, которая продолжается уже более 36 дней.

Как передает Day.Az, Ла-Пас и Эль-Альто фактически находятся в блокаде, что привело к острой нехватке продовольствия, топлива, медикаментов и кислорода. С кризисом связывают от 7 до 10 смертей.

Поводом для протестов стал закон 1720, который позднее был отменен, а также усугубляющиеся экономические проблемы. Забастовку возглавляют крестьянские профсоюзы при поддержке групп, связанных с Эво Моралесом.

Президент Родриго Пас только что подписал новый закон о "чрезвычайных режимах", который дает силовым структурам более широкие полномочия для разблокировки дорог.

Однако теперь протестующие уже напрямую требуют его отставки.