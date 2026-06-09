В Израиле сбили два беспилотника

В Израиле силы ПВО перехватили два беспилотника. Один дрон был сбит в районе Эйлата.

Как передает Day.Az, по данным ЦАХАЛ, он был запущен хуситами из Йемена.

Еще один беспилотник был перехвачен в Западной Галилее. Инциденты завершились без сообщений о пострадавших и разрушениях.

Это уже вторая атака хуситов за последние сутки. Накануне из Йемена была запущена ракета, которая, по данным Министерства обороны Саудовской Аравии, изменила траекторию и упала в районе границы Йемена и Саудовской Аравии.