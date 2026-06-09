https://news.day.az/world/1840363.html В Израиле сбили два беспилотника - ВИДЕО В Израиле силы ПВО перехватили два беспилотника. Один дрон был сбит в районе Эйлата. Как передает Day.Az, по данным ЦАХАЛ, он был запущен хуситами из Йемена. Еще один беспилотник был перехвачен в Западной Галилее. Инциденты завершились без сообщений о пострадавших и разрушениях. Это уже вторая атака хуситов за последние сутки.
В Израиле сбили два беспилотника - ВИДЕО
В Израиле силы ПВО перехватили два беспилотника. Один дрон был сбит в районе Эйлата.
Как передает Day.Az, по данным ЦАХАЛ, он был запущен хуситами из Йемена.
Еще один беспилотник был перехвачен в Западной Галилее. Инциденты завершились без сообщений о пострадавших и разрушениях.
Это уже вторая атака хуситов за последние сутки. Накануне из Йемена была запущена ракета, которая, по данным Министерства обороны Саудовской Аравии, изменила траекторию и упала в районе границы Йемена и Саудовской Аравии.
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