Закир Нуриев отметил устойчивый рост ключевых показателей банковского сектора Азербайджана

Наблюдается устойчивый рост ключевых показателей банковского сектора Азербайджана, включая кредитование, депозиты, капитализацию и развитие безналичных платежей.

Об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на Международном саммите по финансам и банковскому делу в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, расширение доступа к финансовым ресурсам в рамках государственных программ определено как один из ключевых приоритетов: "Это включает развитие механизмов аграрного кредитования, агрострахования, субсидий, гарантий и льготного кредитования, а также поддержку соответствующих институциональных инструментов".

З.Нуриев отметил, что объём кредитов, предоставляемых государственными фондами по всем направлениям, в отчётном периоде достиг 1,2 миллиарда манатов.

Он сообщил, что депозитный портфель банковского сектора продолжает расти и превысил 37,8 миллиарда манатов, увеличившись на 2,8% в годовом выражении.

"Депозиты физических лиц выросли на 18,7% и достигли 17,3 миллиарда манатов, что свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе и укреплении ресурсной базы банков.

Также зафиксировано снижение уровня долларизации: доля валютных депозитов снизилась до 35,7%, а доля валютных сбережений - до 30,2%", - сказал он.

По его словам, капитал банковского сектора достиг 7,7 миллиарда манатов, увеличившись на 9,7%, что отражает дальнейшее укрепление финансовой устойчивости банков.

З.Нуриев отметил активное развитие цифровых платежей: "За первые четыре месяца 2026 года объем операций по платежным картам составил 49,4 миллиарда манатов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

"Объем безналичных операций вырос с 29,9 миллиарда до 34,5 миллиарда манатов. В результате доля безналичных платежей в общем объеме карточных операций увеличилась с 67,1% до 69,9%", - отметил он.