Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в антидопинговой сфере

Азербайджанское и узбекское антидопинговые агентства подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, документ подписали исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахмина Таги-заде и директор Национального антидопингового агентства Узбекистана (UzNADA) Абдушукур Садыков.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сферах антидопингового образования, допинг-контроля, терапевтических исключений (TUE), биологического паспорта спортсмена (ABP), системы ADAMS, управления результатами, а также расследований и проверок.

Кроме того, стороны договорились о проведении обмена опытом, организации совместных образовательных программ и расширении взаимодействия в рамках международных спортивных мероприятий.

Сотрудничество также предусматривает обмен информацией и методическими материалами между двумя организациями.