Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в антидопинговой сфере - ФОТО
Азербайджанское и узбекское антидопинговые агентства подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, документ подписали исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахмина Таги-заде и директор Национального антидопингового агентства Узбекистана (UzNADA) Абдушукур Садыков.
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сферах антидопингового образования, допинг-контроля, терапевтических исключений (TUE), биологического паспорта спортсмена (ABP), системы ADAMS, управления результатами, а также расследований и проверок.
Кроме того, стороны договорились о проведении обмена опытом, организации совместных образовательных программ и расширении взаимодействия в рамках международных спортивных мероприятий.
Сотрудничество также предусматривает обмен информацией и методическими материалами между двумя организациями.
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