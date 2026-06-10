Китай и КНДР достигли важных договоренностей

Китай и КНДР достигли в ходе саммита в Пхеньяне важных договоренностей, а отношения стран вышли на новый исторический этап.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в благодарственной телеграмме, направленной председателем КНР Си Цзиньпином лидеру Ким Чен Ыну после завершения государственного визита в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНР подчеркнул, что на состоявшихся встречах главы двух государств "провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли ряда важных договоренностей". Это, указал Си Цзиньпин, "придало китайско-корейским отношениям новое содержание, соответствующее духу времени, а также показало твердую решимость обеих сторон развивать традиционную дружбу, совместно содействовать развитию и процветанию, защищать мир и стабильность в регионе и во всем мире".

Си Цзиньпин подчеркнул, что "удовлетворен результатами визита", благодаря которому "китайско-корейские отношения вступили на новый исторический этап". Председатель КНР отметил, что, исходя из коренных и долгосрочных интересов Пекина и Пхеньяна, готов "неуклонно защищать, укреплять и развивать двусторонние отношения, способствовать мощному продвижению социалистического строительства в обеих странах, обеспечивать их народам еще большее благосостояние и вносить новый, еще более значительный вклад в дело мира и развития во всем мире".

Си Цзиньпин от имени Коммунистической партии Китая, правительства и народа КНР, а также от своего имени и имени супруги выразил благодарность Ким Чен Ыну, его супруге, руководству и народу КНДР за теплый прием. Китайский лидер выразил надежду на новую встречу с Ким Чен Ыном и пожелал ему здоровья и успехов в работе.

Государственный визит председателя КНР в Пхеньян прошел 8-9 июня. Это первая поездка Си Цзиньпина в КНДР с 2019 года.