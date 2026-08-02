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SpaceX запустила ракету для американских спецслужб - ВИДЕО

Компания SpaceX запустила новую ракету со спутниками для американских спецслужб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Все данные о данном запуске засекречены. Всего это четвëртый запуск для американских спецслужб в 2026 году. Представляем вашему вниманию данное видео: