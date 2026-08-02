https://news.day.az/hitech/1851592.html SpaceX запустила ракету для американских спецслужб - ВИДЕО Компания SpaceX запустила новую ракету со спутниками для американских спецслужб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Все данные о данном запуске засекречены. Всего это четвëртый запуск для американских спецслужб в 2026 году. Представляем вашему вниманию данное видео:
SpaceX запустила ракету для американских спецслужб - ВИДЕО
Компания SpaceX запустила новую ракету со спутниками для американских спецслужб.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Все данные о данном запуске засекречены. Всего это четвëртый запуск для американских спецслужб в 2026 году.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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