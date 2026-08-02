https://news.day.az/tourism/1851596.html Самолет с туристами разбился в Перу В результате крушения небольшого туристического самолета на юге Перу не выжили 13 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал TVPeru. Самолет разбился над археологическим комплексом , где расположены геоглифы Наски на юге страны.
Самолет с туристами разбился в Перу
В результате крушения небольшого туристического самолета на юге Перу не выжили 13 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал TVPeru.
Самолет разбился над археологическим комплексом , где расположены геоглифы Наски на юге страны. Всего на борту самолета находились 11 пассажиров и два пилота.
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