Тегеран обвинил Трампа в искажении соглашения

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что слова президента США Дональда Трампа о проекте соглашения между Вашингтоном и Тегераном противоречат согласованным пунктам документа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

"Заявления президента США относительно меморандума противоречили согласованным частям документа, что указывает на то, что они не ищут ни перемирия, ни диалога", - указал спикер парламента Ирана.

Он добавил, что причиной последней эскалации является нарушение перемирия и морская блокада.

"Причина последней эскалации напряженности в том, что американцы нарушают соглашения как морской блокадой, так и несоблюдением перемирия в Ливане", - сказал Галибаф.

Ранее сегодня Трамп потребовал от Израиля и Ирана немедленно прекратить взаимные удары. Вскоре после этого иранская сторона сообщила о завершении ударов по Израилю, тем не менее в Тегеране пригрозили новыми ударами в случае эскалации в Ливане.