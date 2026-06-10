Трамп допустил участие США в восстановлении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может принять участие в восстановлении инфраструктуры Ирана, разрушенной в результате конфликта.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу ABC News.По словам Трампа, на восстановление инфраструктуры Ирана потребуются огромные средства.

"Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, новые заводы. Они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сравнить такую помощь с планом Маршалла, в рамках которого США оказывали поддержку европейским странам после Второй мировой войны, американский лидер согласился с этим сравнением.

При этом Трамп добавил, что Вашингтон в таком случае "получит половину их нефти".