Роскошное приданое становится обязательным?

Вопрос приданого по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем при создании семьи. Однако чрезмерные материальные требования нередко становятся причиной конфликтов между будущими супругами и их родственниками, оказывая негативное влияние на семейные отношения еще до начала совместной жизни.

О том, к каким последствиям может привести культ дорогого приданого и почему семья должна строиться прежде всего на духовных ценностях, Day.Az рассказал социолог Эльчин Байрамлы.

"Если главным критерием в отношениях являются приданое, имущество или другие материальные требования, то говорить о настоящих семейных ценностях здесь сложно", - сказал он.

По словам социолога, фундамент семьи должен строиться не на материальных, а на духовных ценностях.

"Чрезмерные требования к приданому затмевают саму суть семейных отношений и побуждают людей оценивать друг друга не по духовной совместимости, а по материальным возможностям. Такой подход ослабляет понятие семьи и лишает отношения искренности. Многочисленные и чрезмерно роскошные требования к приданому становятся причиной разногласий между семьями. Впоследствии предметом споров становятся вопросы вроде: "кто что купил" и "кто сколько потратил". Это препятствует формированию взаимного уважения и доверия в новой семье и негативно сказывается на отношениях", - отметил он.

Э. Байрамлы подчеркнул, что подобные требования создают серьезное психологическое давление на молодежь.

"Люди, желающие создать семью, постоянно чувствуют необходимость соответствовать чьим-то ожиданиям. В результате брак начинает строиться не столько на любви и взаимопонимании, сколько на материальных условиях. Это приводит к длительному стрессу и тревоге. Если главным критерием в отношениях являются приданое, имущество или другие материальные требования, то говорить о настоящих семейных ценностях здесь сложно. Здоровая семья строится на взаимном уважении, любви и поддержке. Поэтому чрезмерные требования к приданому следует рассматривать как подход, наносящий вред институту семьи и влекущий негативные последствия для общества", - добавил социолог.

Насими Алескерли