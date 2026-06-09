Мгновенные платежи в Азербайджане станут удобнее

Внедрение технологии NFC и токенизация операций находятся в повестке дня системы мгновенных платежей (СМП).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рамиль Махмудов в ходе выступления нана Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

По его словам, после широкого распространения NFC-платежей, а также таких сервисов, как Apple Pay, переводы между пользователями посредством QR-кодов в определенной степени начали восприниматься как менее удобный способ оплаты. Хотя в международной практике существуют примеры интеграции NFC, Bluetooth или токенизированных решений в системы мгновенных платежей, из-за ряда ограничений, устанавливаемых производителями смартфонов, такой подход пока не получил глобального распространения.

При этом он подчеркнул, что развитие данного направления входит в повестку Центрального банка.

"Одной из ключевых задач, поставленных руководством ЦБА, является обеспечение максимального удобства платежей для пользователей. Наша цель заключается в том, чтобы человек, который сегодня легко оплачивает покупки через Apple Pay, мог столь же быстро и комфортно совершать операции через систему мгновенных платежей. Над этим направлением работает и наша команда UX/UI", - сказал он.

По словам представителя департамента, в настоящее время основное внимание сосредоточено на создании необходимой инфраструктуры. Он добавил, что после достижения определённого уровня распространения системы на рынке будет реализовано внедрение NFC-технологии и токенизации операций как через Межбанковский карточный центр, так и через систему мгновенных платежей.