В Азербайджане с 2020 года произошло 264 минных инцидента

Широкое загрязнение территорий минами продолжает оставаться главным препятствием для безопасного возвращения семей вынужденных переселенцев, восстановления освобожденных территорий, экономического развития и развития сельского хозяйства на этих землях.

Как сообщает Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети X.

По его словам, мины остаются самым тяжелым наследием армяно-азербайджанского конфликта и продолжают уносить жизни даже после завершения активных боевых действий.

Так, в период с 10 ноября 2020 года по 9 июня 2026 года в Азербайджане произошло 264 минных инцидента, в результате пострадали 427 человек, из которых 73 погибли, а 354 получили ранения.

Хикмет Гаджиев отметил, что среди пострадавших от мин - 231 гражданское лицо и 196 военнослужащих.

Помощник Президента подчеркнул, что с 1991 года общее число жертв мин превысило 3500 человек. Среди них - 362 ребенка и молодых человека, а также 38 женщин.