В Милли Меджлисе прошли совместное заседание комитетов и общественные слушания

8 июня состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правам человека, по делам семьи, женщин и детей, по правовой политике и государственному строительству, а также прошли общественные слушания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на мероприятии в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредоносной информации".

Открывая заседание, председатель комитета по правам человека Захид Орудж выразил благодарность председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой за поддержку организации дискуссии в расширенном формате общественных слушаний, учитывая высокую значимость законопроекта.

Председатель комитета подчеркнул важность совместного обсуждения документа, защищающего права детей в цифровом пространстве, с участием парламентариев, представителей государства, правительства, медиа, а также органов образования и здравоохранения. Он отметил, что Милли Меджлис в последние годы принимает последовательные решения по защите детей от вредоносного контента в интернете, и данный законопроект является продолжением этой политики. Также он привел в пример международный опыт регулирования возрастного ценза для доступа к цифровым платформам. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, 35 процентов подростков проводят в телефоне в среднем более 5 часов в день. Организация еще в 2019 году официально признала игровую зависимость болезнью. Касаясь внутренней статистики, председатель комитета сообщил, что по данным прошлогоднего опроса, 89 процентов азербайджанских детей в возрасте 10-17 лет являются пользователями смартфонов, а 76 процентов из них ежедневно используют соцсети. При этом цифровая зависимость напрямую бьет по семейному бюджету.

В рамках нового законопроекта для защиты физического и психологического здоровья несовершеннолетних предлагается установить минимальный возраст цифрового совершеннолетия для открытия аккаунтов в соцсетях на уровне 16 лет. Провайдеры платформ будут обязаны внедрить механизмы верификации возраста на основе банковских карт, электронной почты или мобильного номера. Для возрастной группы 16-18 лет предусматривается контролируемый механизм: подростки смогут регистрироваться с согласия родителей. Передача персональных данных третьим лицам категорически запрещается. Захид Орудж добавил, что опрос, проведенный в декабре 2025 года, показал: 87,3 процента граждан поддерживают регулирование доступа детей до 16 лет к социальным сетям, что подтверждает наличие широкого социального запроса.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что информационно-коммуникационные технологии являются ключевым требованием эпохи. Она подчеркнула, что, как отмечает Президент Ильхам Алиев, успешное развитие любой страны опирается на технологическое обеспечение, поэтому цифровые инновации выступают приоритетом государственной политики. Она отметила, что забота о подрастающем поколении находится в центре постоянного внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В условиях, когда соцсети стали частью повседневной жизни, предотвращение их бесконтрольного использования детьми критически важно. Обсуждаемый законопроект призван защитить несовершеннолетних от киберугроз, насилия, вредоносного контента и негативного влияния на ментальное здоровье.

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что проект направлен на юридическое регулирование работы платформ. В Кодекс об административных проступках предлагается добавить новую статью 388-4, предусматривающую штрафы для должностных и юридических лиц за нарушение требований к деятельности соцсетей, на которые распространяется возрастной ценз.

На мероприятии также выступили уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов, замминистра здравоохранения Ильгар Гасымов, замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов и ректор Медицинского университета Герай Герайбейли. Участники подчеркнули, что формальный характер существующих возрастных ограничений в интернете и отсутствие эффективных фильтров повышают риски для детей. Новый законопроект повышает ответственность платформ, усиливает защиту персональных данных и пресекает распространение деструктивного контента. Было отмечено, что наряду с госорганами, активную роль в защите детей должны играть родители, школы, гражданское общество.

В дискуссиях также приняли участие заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева, депутаты Азер Аллахверанов, Эркин Гадирли, руководители НПО Мехрибан Зейналова, Севиндж Абдуллаева, Кямаля Ашумова, председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли и начальник отдела Госкомитета Талия Ибрагимова.

В завершение обсуждений заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов ответил на вопросы участников, после чего законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.