США и Иран могут договориться о 15-летних ограничениях по урану

США и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают возможность введения длительного запрета на обогащение урана для Исламской Республики. Предполагается, что срок таких ограничений может составить около 15 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом закрытых консультаций.

По данным издания, в последние недели стороны вели переговоры по четырем ключевым элементам потенциального соглашения, которое, по мнению Вашингтона, способно ограничить развитие иранской ядерной программы примерно на 15 лет.

Одним из основных пунктов обсуждения является прекращение обогащения урана. Как отмечает газета, США первоначально настаивали на 20-летнем запрете, тогда как Иран предлагал ограничиться 10 годами. В настоящее время американские чиновники считают наиболее вероятным компромиссный вариант сроком на 15 лет.

Кроме того, переговоры затрагивают вопросы сокращения запасов обогащенного урана, демонтажа ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана, а также расширения доступа международных инспекторов, включая возможность проведения внезапных проверок.

Собеседники издания подчеркнули, что пока речь идет лишь о предварительных параметрах возможного соглашения. При этом дальнейший ход переговоров остается неопределенным на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.