Во Франции хакеры могли украсть данные десятков тысяч чиновников

В результате хакерской атаки во Франции могли быть похищены данные свыше 70 тысяч государственных служащих. Об этом, ссылаясь на портал по отслеживанию кибератак и утечек информации French Breaches, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кибератака затронула специальный сервис Tchap, который предназначен для обмена сообщениями между сотрудниками государственных структур. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к данным более 70 тысяч чиновников и к 643 тысячам сообщений, которыми госслужащие обменивались в течение трех лет.