В Баку начали дешеветь съемные квартиры

Окончание учебного года оказывает традиционное сезонное влияние на рынок аренды жилья в Баку. В частности, начиная с июня, когда студенты покидают город, спрос на съемные квартиры снижается, что приводит к стабилизации цен, а в некоторых случаях - к их незначительному снижению.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщил эксперт по недвижимости Орхан Рустамов.

По его словам, в настоящее время стоимость аренды жилья в Баку варьируется в широком диапазоне в зависимости от района и состояния квартиры.

"В районах, расположенных близко к центру города и станциям метро, аренда однокомнатных квартир в среднем составляет 400-600 манатов, двухкомнатных - 500-800 манатов, трехкомнатных - 700-1100 манатов. По мере удаления от центра цены становятся ниже, и аренда однокомнатных квартир обходится в 250-400 манатов.

После окончания учебного года уход студенческого сегмента с рынка особенно заметен в Насиминском, Ясамальском и Наримановском районах. Ранее из-за высокого спроса со стороны студентов арендные ставки в этих районах оставались стабильными и порой достаточно высокими. В июне-июле владельцы жилья чаще готовы снижать цены на 5-10 процентов, чтобы быстрее найти арендаторов", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что летом растет интерес к краткосрочной аренде.

"Квартиры, расположенные рядом с морем и зонами отдыха, чаще предлагаются для посуточной и помесячной аренды. В этом сегменте стоимость аренды составляет от 40 до 120 манатов в сутки в зависимости от местоположения.

В целом самым спокойным периодом на рынке аренды считаются летние месяцы после завершения учебного года. Ближе к сентябрю, когда студенты возвращаются в Баку, спрос на съемное жилье снова растет, а цены повышаются на 10-20 процентов", - подчеркнул эксперт.