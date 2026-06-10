https://news.day.az/world/1840482.html Жители Китая засняли пугающее приближение грозы - ВИДЕО В китайском городе Дацин местные жители сняли на видео впечатляющее приближение грозового фронта к городской черте. Как передает Day.Az, на кадрах видно, как над городом стремительно сгущаются темные тучи, создавая эффектную и одновременно тревожную атмосферу.
Жители Китая засняли пугающее приближение грозы - ВИДЕО
В китайском городе Дацин местные жители сняли на видео впечатляющее приближение грозового фронта к городской черте.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как над городом стремительно сгущаются темные тучи, создавая эффектную и одновременно тревожную атмосферу.
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