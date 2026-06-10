Жители Китая засняли пугающее приближение грозы

В китайском городе Дацин местные жители сняли на видео впечатляющее приближение грозового фронта к городской черте.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как над городом стремительно сгущаются темные тучи, создавая эффектную и одновременно тревожную атмосферу.