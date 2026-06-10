Азербайджан на чемпионате мира представят 5 яхтсменов

С 18 по 28 июня в марокканском городе Танжер пройдет чемпионат мира в классе "Оптимист".

Как сообщили Day.Az в Федерации водных видов спорта, на престижных соревнованиях, где соберутся сильнейшие молодые яхтсмены из разных стран мира, Азербайджан будет представлен 5 спортсменами.

В состав команды вошли Амира Байрамова, Фуркан Мустафаев, Сяма Мансурзаде, Кямал Баширли и Эмель Мамедли.

Отметим, что чемпионат мира в классе "Оптимист" считается одним из самых авторитетных международных соревнований для молодых яхтсменов. Участие в континентальном первенстве имеет важное значение с точки зрения повышения международного опыта спортсменов и их будущих успехов.