Популярная свадебная традиция может привести к штрафу

В Азербайджане украшение автомобилей лентами, цветами и различными свадебными атрибутами давно стало неотъемлемой частью свадебных торжеств. Однако не все водители знают, что некоторые элементы декора могут привести к штрафам.

Как передает Day.Az, украшения, используемые при оформлении свадебного автомобиля, не должны влиять на технические характеристики транспортного средства и ограничивать обзор. Ленты разрешается крепить только в том случае, если они не ограничивают поле зрения водителя, не закрывают государственный регистрационный номер и внешние световые приборы.

Если свадебные ленты или цветочные композиции частично либо полностью закрывают государственный номер автомобиля, это считается серьезным нарушением законодательства.

Если декоративные элементы, ленты или специальные покрытия размещаются на стеклах автомобиля (особенно на лобовом и боковых) таким образом, что существенно ограничивают обзор водителю, это расценивается как незаконное покрытие. Согласно статье 342.2.4 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, за использование покрытий, применение которых не разрешено законом, предусмотрен штраф в размере 150 манатов.

Согласно статье 342.1.9 Кодекса об административных проступках, за использование средств, затрудняющих видимость государственного регистрационного номера транспортного средства, предусмотрен штраф в размере 60 манатов или 4 штрафных балла.

Кроме того, если водитель под предлогом свадьбы полностью снимает государственный номер и вместо него размещает надпись "Жених и невеста", это уже считается управлением транспортным средством без номерного знака. В соответствии со статьей 342.7 Кодекса об административных проступках за управление автомобилем без государственного регистрационного номера предусмотрен штраф в размере 100 манатов и 4 штрафных балла.

Для организации безопасного и соответствующего закону свадебного кортежа рекомендуется крепить украшения только на капоте автомобиля, дверных ручках или за боковыми зеркалами таким образом, чтобы они не закрывали номерной знак.

Попытки скрыть государственный номер лентами или наклеить поверх него надписи вроде "Жених и невеста" или "Мы женимся" станут основанием для немедленного составления протокола сотрудниками дорожной полиции.

Таким образом, если декоративные элементы не нарушают установленные требования, украшение свадебного автомобиля является полностью законным и напрямую не запрещено законодательством Азербайджана.

Насими Алескерли